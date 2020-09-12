У МОЗ назвали число автомобілів "швидкої допомоги", які необхідно замінити

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні близько 1800 автомобілів "швидкої допомоги" необхідно замінити. До 2020 року планують закупити 400 таких авто.

Про це глава МОЗ сказав на брифінгу 12 вересня.

"У нас є 922 мільйони гривень. Зараз йде процес закупівлі машин екстреної медичної допомоги. Близько 400 машин ми збираємося закупити (у 2020 році, - ред.). Далі, у 2021 році, ще 700 (авто швидкої допомоги, - ред.) ми у своїх пропозиціях заклали. І ще 707 автомобілів у 2022 році. Це та кількість, яка вимагає заміни. Машини, які сьогодні експлуатуються в центрах екстреної медичної допомоги", - повідомив Степанов.

Також повідомлялося, що з 2021 року змінює алгоритм виклику "швидкої допомоги". Виклики будуть ділити на чотири категорії.

Крім цього, у МОЗ повідомили, що в Україні пацієнтів, у яких є підозра на COVID-19, госпіталізують у випадках, якщо у людини чітко виражені симптоми коронавірусу, а також за направленням лікаря.