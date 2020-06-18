В Минздраве назвали "анархией" поведение украинцев во время карантина

В Министерстве здравоохранения заявили, что украинцы повально не выполняют условия карантина. Без соблюдения всех рекомендуемых ограничений остановить распространение коронавируса невозможно.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

По его словам, сейчас Министерство контролирует и анализирует ситуацию с заболеваемостью по стране. Степанов напомнил, что вчера правительство внесло изменения в постановление, которое регламентирует карантин. В частности, были определены новые признаки, по которым будут усиливать ограничения при дальнейшем росте больных.

"Надо просто задуматься и придерживаться тех рекомендаций, которые даются, потому что там, иногда, простите, анархия полная происходит с точки зрения соблюдения правил карантина. Надо посмотреть на улицу, что происходит в наших ресторанах, клубах, барах, что происходит на пляжах в Одессе. Конечно, трудно говорить, что в такой способ мы можем сдерживать распространение коронавируса", - отметил Степанов.

Он добавил, что контролировать соблюдение карантина должны Госпотребслужба и Национальная полиция, но и самим гражданам "стоит задуматься и посмотреть на цифры" - на количество новых заболевших и умерших от коронавируса.

Напомним, уже несколько дней подряд Украина бьет коронавирусные антирекорды: вчера умерло рекордное количество человек, сегодня зафиксировали больше всего новых больных.

Также изо дня в день растет число регионов, в которых усложняется эпидситуация. По состоянию на сегодня, это 11 областей плюс Киев.

Если ситуация продолжит ухудшаться, с 22 июня в этих регионах могут ввести жесткий карантин.