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К ослаблению карантина не готовы 11 регионов Украины, - Минздрав

Новости » Коронавирус     18.06.2020 - 12:06
К ослаблению карантина не готовы 11 регионов Украины, - Минздрав
Фото: проверка температуры на входе в рынок (РБК-Украина)

 Черновицкая область не готова к ослаблению сразу по двум показателям

В Украине к переходу к ослаблению карантинных ограничений не готовы Киев и еще 10 областей. Во всех регионах превышен показатель инцидентности заболеваемостью коронавирусом, а Черновицкая область не проходит сразу по двум пунктам.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Так, согласно данным Минздрава, превышена норма по количеству больных коронавирусом в таких регионах:

  • Киев - 13,92;
  • Винницкая область - 21,18;
  • Волынская область - 33,36;
  • Житомирская область - 13,42;
  • Закарпатская область - 32,78;
  • Ивано-Франковская область - 17,84;
  • Львовская область - 39,19;
  • Ровенская область - 34,44;
  • Тернопольская область - 18,59;
  • Харьковская область - 12,53;
  • Черновицкая область - 37,95.

В Черновицкой области также превышен показатель загруженности больничных кроватей - 52,37%.

К ослаблению карантина не готовы 11 регионов Украины, - Минздрав

Ослабление карантина возможно при соответствии региона трем критериям:

  • инцидентность заболеваний за последние 7 дней должна составлять менее 12 на 100 тысяч населения;
  • загруженность мест в больницах менее 50%;
  • проведение за последние 7 дней более 12 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения.

Отметим, по сравнению с предыдущими данными Минздрава, в списке не готовых регионов появилась Харьковская область, при этом Черниговская область улучшила свои показатели.

Ранее РБК-Украина писало, что в некоторых областях могут ужесточить карантин начиная с 22 июня.

Также сообщалось, что за прошлые сутки в Украине выявили новый антирекорд по количеству новых заболеваний, всего в стране более 34 тысяч больных.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныкарантин
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