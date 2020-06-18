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У МОЗ назвали "анархією" поведінку українців під час карантину

Новини » Коронавірус     18.06.2020 - 22:25
У МОЗ назвали "анархією" поведінку українців під час карантину
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

У МОЗ обурюються тотальним недотриманням українцями карантинних рекомендацій

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що українці повально не виконують умови карантину. Без дотримання всіх рекомендованих обмежень спинити поширення коронавірусу неможливо.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

За його словами, наразі Міністерство контролює і аналізує ситуацію із захворюваністю по країні. Степанов нагадав, що учора уряд вніс зміни до постанови, яка регламентує карантин. Зокрема, було визначено нові ознаки, за якими будуть посилювати обмеження при подальшому рості хворих.

"Треба просто задуматися і дотримуватися тих рекомендацій, які даються, тому що там, інколи, вибачте, анархія повна відбувається з точки зору дотримання правил карантину. Треба подивитися на вулицю, що відбувається в наших ресторанах, клубах, барах, що відбувається на пляжах в Одесі. Звичайно, важко говорити, що в такий спосіб ми можемо стримувати розповсюдження коронавірусу", - зазначив Степанов.

Він додав, що контролювати дотримання карантину мають Держспоживслужба і Національна поліція, але й самим громадянам потрібно "задуматися і подивитися на цифри" - на кількість нових хворих і померлих від коронавірусу.

Нагадаємо, вже кілька днів поспіль Україна б’є антирекорди: учора померла рекордна кількість людей з початку епідемії, сьогодні зафіксували найбільше нових хворих на COVID-19.

Також день у день зростає число регіонів, в яких ускладнюється епідситуація. Станом на сьогодні, це 11 областей плюс Київ.

Якщо ситуація продовжить погіршуватися, з 22 червня в цих регіонах можуть ввести жорсткий карантин.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
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