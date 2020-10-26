В Минздраве хотят увеличить тариф за выхаживание недоношенных младенцев

Национальная служба здоровья предлагает увеличить тариф за выхаживание недоношенных младенцев до 194 тысяч гривен. До внедрения Программы медицинских гарантий практически все финансовые расходы ложились на семьи.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

В Украине ежегодно преждевременно рождается около 20 тысяч младенцев, то есть каждый 15-й новорожденный. На лекарства для поддержки первых месяцев жизни, выхаживание и реабилитацию этих младенцев необходимо очень много средств.

"В этом году в программе медицинских гарантий НСЗУ определила оказание медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях приоритетной услугой. Она является бесплатной для семьи. А за спасение такого младенца медицинское учреждение получает от НСЗУ средства по повышенному тарифу", - объясняют в Минздраве.

Указано, что НСЗУ законтрактовала 122 медучреждения на предоставление неонатальной помощи новорожденным. В этом году тариф на предоставление неонатальной помощи в Программе медгарантий составляет от 26 тыс. гривен до 98,5 тыс. гривен. На сегодня эти заведения получили уже более 716 млн гривен.

"В следующем году НСЗУ предлагает увеличить средневзвешенный тариф на предоставление такой помощи до 42 тысяч грн, при этом тариф за выхаживание новорожденных с массой тела до 1500 г достигнет 194 тысяч грн. Но это напрямую зависит от того, произойдет ли увеличение бюджета Программы медицинских гарантий на 2021 год", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в программе медгарантий на следующий год также предлагается увеличить тариф на неонатальную помощь новорожденным.

Как писало РБК-Украина, 24 октября вступил в силу закон, которым возвращается одноразовая натуральная помощь "пакет малыша".