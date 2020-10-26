У МОЗ хочуть збільшити тариф за виходжування недоношених немовлят

Національна служба здоров'я пропонує збільшити тариф за виходжування недоношених немовлят до 194 тисяч гривень. До впровадження Програми медичних гарантій практично усі фінансові витрати лягали на родини.

Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.

В Україні щороку передчасно народжується близько 20 тисяч немовлят, тобто кожен 15-й новонароджений. На ліки для підтримки перших місяців життя, виходжування та реабілітацію цих немовлят необхідно дуже багато коштів.

"Цього року у Програмі медичних гарантій НСЗУ визначила надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках пріоритетною послугою. Вона є безоплатною для родини. А за порятунок такого немовляти медичний заклад отримує від НСЗУ кошти за підвищеним тарифом", - пояснюють у МОЗ.

Вказано, що НСЗУ законтрактувала 122 медзаклади на надання неонатальної допомоги новонародженим. Цього року тариф на надання неонатальної допомоги у Програмі медгарантій становить від 26 тис. гривень до 98,5 тис. гривень. На сьогодні ці заклади отримали вже понад 716 млн гривень.

"У наступному році НСЗУ пропонує збільшити середньозважений тариф на надання такої допомоги до 42 тисяч грн, при цьому тариф за виходжування новонароджених з масою тіла до 1500 г сягатиме 194 тисяч грн. Але це напряму залежить від того чи відбудеться збільшення бюджету Програми медичних гарантій на 2021 рік", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, у Програмі медгарантій на наступний рік також пропонується збільшити тариф на неонатальну допомогу новонародженим.

Як писало РБК-Україна, 24 жовтня набрав чинності закон, яким повертається одноразова натуральна допомога "пакет малюка".