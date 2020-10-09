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В Минздраве хотят увеличить тариф на стационарную паллиативную помощь в 3,6 раза

Украина, Пятница 09 октября 2020 12:48
В Минздраве хотят увеличить тариф на стационарную паллиативную помощь в 3,6 раза
Фото: хоспис (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В 2021 году Нацслужба здоровья предлагает в 3,6 раза увеличить тариф на предоставление стационарной паллиативной помощи. А тариф на мобильную паллиативную помощь планируется увеличить в 3 раза.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По оценке Украинского центра общественных данных, сегодня в паллиативной помощи в Украине нуждаются более 320 тысяч пациентов.

"Реализовать указанные предложения возможно, если будет утверждено увеличение бюджета программы медицинских гарантий на 2021 до 225 млрд грн. На оказание паллиативной помощи пациентам НСЗУ законтрактовала в этом году 485 медучреждений", - говорится в сообщении.

Указано, что Нацслужба сегодня уже выплатила этим заведениям 342 млн грн за предоставление помощи пациентам.

В рамках программы медицинских гарантий пациент получает безвозмездно следующие основные услуги по паллиативной помощи:

  • лечение симптомов заболевания,
  • эффективное обезболивание,
  • респираторная (дыхание) и нутритивная (медицинское питание) поддержка,
  • психологическая помощь, а также обучение (членов семьи и смотрителей) особенностям ухода за человеком.

"Чтобы получить паллиативную помощь бесплатно, пациенту нужно обратиться к врачу, с которым заключена декларация, или к лечащему врачу, который при необходимости выпишет направление на получение паллиативной помощи в стационаре, или предоставление ее мобильной службой по месту нахождения пациента", - отмечается в сообщении.

Напомним, НСЗУ предлагает увеличить тариф на медицинские услуги по оказанию экстренной медицинской помощи.

Как писало РБК-Украина, в начале сентября Кабинет министров утвердил механизм доплат к заработным платам медицинским работникам.

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