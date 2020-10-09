У МОЗ хочуть збільшити тариф на стаціонарну паліативну допомогу у 3,6 раза

Фото: хоспіс (Віталій Носач/РБК-Україна)

У 2021 році Нацслужба здоров'я пропонує в 3,6 раза збільшити тариф на надання стаціонарної паліативної допомоги. А тариф на мобільну паліативну допомогу планується збільшити у 3 рази.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

За оцінкою Українського центру суспільних даних, на сьогодні паліативної допомоги в Україні потребують понад 320 тисяч пацієнтів.

"Реалізувати зазначені пропозиції можливо, якщо буде затверджено збільшення бюджету програми медичних гарантій на 2021 рік до 225 млрд грн. На надання паліативної допомоги пацієнтам НСЗУ законтрактувала у цьому році 485 медзакладів", - сказано у повідомленні.

Вказано, що Нацслужба на сьогодні вже виплатила цим закладам 342 млн грн за надання допомоги пацієнтам.

У рамках програми медичних гарантій пацієнт отримує безоплатно наступні основні послуги з паліативної допомоги:

лікування симптомів захворювання,

ефективне знеболення,

респіраторна (дихання) та нутрітивна (медичне харчування) підтримка,

психологічна допомога, а також навчання (членів родини та доглядачів) особливостям догляду за людиною.

"Щоб отримати паліативну допомогу безоплатно, пацієнту потрібно звернутись до свого лікаря, з яким укладено декларацію, або до лікуючого лікаря, який за необхідності випише направлення на отримання паліативної допомоги в стаціонарі, або надання її мобільною службою за місцем перебування пацієнта", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, НСЗУ пропонує збільшити тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги.

Як писало РБК-Україна, на початку вересня Кабінет міністрів затвердив механізм доплат до заробітних плат медичним працівникам.