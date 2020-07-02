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В Минздраве нет ежедневной статистики общей смертности, - Ляшко

Новости » Общество     02.07.2020 - 02:29
В Минздраве нет ежедневной статистики общей смертности, - Ляшко
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Смертность фиксирует Госслужба статистики

У Министерства здравоохранения нет ежедневной статистики поденной смертности по сравнению с прошлым годом. Распорядителем этих данных является Государственная служба статистики.

Об этом сообщил Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины, пишет "Громадське".

Среди причин он также назвал длительный процесс подтверждения смерти конкретного человека.

"Смертность фиксируется совсем другими механизмами, ее публикует Государственная служба статистики. Мы также берем оттуда информацию, которой пользуемся, в частности, и когда сравниваем динамику", - сказал Ляшко.

Главный санврач объяснил, что вопрос смертности еще проходит через регистрационную службу, а каждый случай смерти человека должен быть подтвержден судебно-медицинским экспертом и патологоанатомом.

РБК-Украина писало, что населения Украины по состоянию на май составляет 41 млн 806 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что населения Украины за 30 лет сократилось на 10 млн человек.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныпреступления
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