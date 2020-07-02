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В МОЗ немає поденної статистики загальної смертності, - Ляшко

Новини » Суспільство     02.07.2020 - 02:29
В МОЗ немає поденної статистики загальної смертності, - Ляшко
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Смертність фіксує Держслужба статистики

У Міністерства охорони здоров’я немає щоденної статистики поденної смертності порівняно з минулим роком. Розпорядником цих даних є Державна служба статистики.

Про це повідомив Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України, пише "Громадське".

Серед причин він також назвав тривалий процес підтвердження смерті конкретної людини.

"Смертність фіксується зовсім іншими механізмами, її оприлюднює Державна служба статистики. Ми також беремо звідти інформацію, якою користуємось, зокрема, і коли порівнюємо динаміку", - сказав Ляшко.

Головний санлікар пояснив, що питання смертності ще проходить через реєстраційну службу, а кожен випадок смерті людини має бути підтверджений судово-медичним експертом і патологоанатомом.

РБК-Україна писало, що населення України за станом на травень становить 41 млн 806 тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що населення України за 30 років скоротилося на 10 млн осіб.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я Українипреступления
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