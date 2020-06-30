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В Минздраве допускают закрытие украинских курортов

Новости » Общество     30.06.2020 - 21:31
В Минздраве допускают закрытие украинских курортов
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

В некоторых областях возросло число занятых пациентами с COVID-19 больничных коек

Кабинет министров Украины может ввести дополнительные ограничения в отношении курортов. В частности, в Одессе.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала 1+1.

При этом он добавил, что в некоторых областях резко возросло количество занятых коек пациентами с COVID-19. На Закарпатье этот показатель составляет 71%, в Волынской области - 56%, до 50% - в Ровенской, Винницкой, Львовской областях и в Киеве.

"И поэтому мы не исключаем, что можем вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус", - заявил Степанов.

Напомним, в Украине 14 регионов не готовы к ослаблению карантина.

Кроме того, за прошлые сутки в Украине зафиксировали 706 новых случаев коронавируса.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины курортМаксим СтепановКоронавирус
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