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У МОЗ допускають закриття українських курортів

Новини » Суспільство     30.06.2020 - 21:31
У МОЗ допускають закриття українських курортів
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

У деяких областях зросла кількість зайнятих пацієнтами з COVID-19 лікарняних ліжок

Кабінет міністрів України може ввести додаткові обмеження щодо курортів. Зокрема, в Одесі.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі телеканалу 1+1.

При цьому він додав, що в деяких областях різко зросла кількість зайнятих ліжок пацієнтами з COVID-19. На Закарпатті цей показник становить 71%, у Волинській області - 56%, до 50% - у Рівненській, Вінницькій, Львівській областях та в Києві.

"І тому ми не виключаємо, що можемо вводити додаткові обмежувальні заходи, щоб подолати коронавірус", - заявив Степанов.

Зазначимо, що МОЗ прогнозує спалах COVID-19 після вихідних в Одесі.

Нагадаємо, в Україні 14 регіонів не готові до ослаблення карантину.

Крім того, за минулу добу в Україні зафіксували 706 нових випадків коронавіруса.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України курортМаксим СтепановКоронавірус
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