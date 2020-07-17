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В Минздраве допускают смешанный формат обучения в школах

Киев, Пятница 17 июля 2020 08:39
В Минздраве допускают смешанный формат обучения в школах
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Степанов рассказал, что через неделю будет регламент работы и его утвердят до конца июля

Министерство здравоохранения работает с Министерством образования, чтобы с 1 сентября перейти на максимально приближенный к нормальному образу жизни формат. В Минздраве не исключают смешанный вариант - когда будет обычное привычное обучение совместно с дистанционными формами.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов не исключает, что при каких-то показателях это будет обычный режим обучения с соблюдением противоэпидемических правил или, возможно, с двухсменным посещением школы.

Когда показатели заболеваемости будут выше установленной нормы - возможно, будет переход на дистанционное обучение.

"Я сторонник того, чтобы анализировать мировые примеры и адаптировать их под реалии украинской ситуации", - сказал министр.

Он отметил, что через неделю будет регламент работы и утвердят его до конца июля, чтобы все было понятно заранее.

Напомним, Министерство здравоохранения разрабатывает правила, по которым дети пойдут учиться в школы с 1 сентября.

Отметим, президент заявил, что страна технически не готова к дистанционному обучению в школах с сентября.

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