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У МОЗ допускають змішаний формат навчання в школах

П'ятниця 17 липня 2020 08:39
У МОЗ допускають змішаний формат навчання в школах
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Степанов розповів, що через тиждень буде регламент роботи і його затвердять до кінця липня

Міністерство охорони здоров'я працює з Міністерством освіти, щоб з 1 вересня перейти на максимально наближений до нормального способу життя формат. У МОЗ не виключають змішаний варіант - коли буде звичайне навчання спільно з дистанційними формами.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Степанов не виключає, що в разі якихось показників це буде звичайний режим навчання з дотриманням протиепідемічних правил або, можливо, з двозмінним відвідуванням школи.

Коли показники захворюваності будуть вище встановленої норми - можливо, буде перехід на дистанційне навчання.

"Я прихильник того, щоб аналізувати світові приклади і адаптувати їх під реалії української ситуації", - сказав міністр.

Він зазначив, що через тиждень буде регламент роботи і затвердять його до кінця липня, щоб все було зрозуміло заздалегідь.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розробляє правила, за якими діти підуть вчитися до школи з 1 вересня.

Зазначимо, президент заявив, що країна технічно не готова до дистанційного навчання у школах з вересня.

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