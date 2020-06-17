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В Минздраве на днях представят прогнозы о второй волне эпидемии коронавируса

Новости » Коронавирус     17.06.2020 - 21:56
В Минздраве на днях представят прогнозы о второй волне эпидемии коронавируса
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Также будут представлены различные сценарии развития пандемии

Министерство здравоохранения планирует на днях представить детальный прогноз относительно второй волны эпидемии коронавируса. Во время брифинга также будут показаны различные сценарии развития пандемии.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Завтра или послезавтра мы организуем брифинг, на котором расскажем о коэффициенте сезонности коронавируса на территории Украины и ожидаем ли мі вторую волну, или не ожидаем, и - когда. Мы покажем различные сценарии, которые позволят нам прогнозировать более реалистично", - рассказал Ляшко.

Напомним, сегодня правительство продлило карантин в Украине до конца июля.

Кроме того, Кабмин оценил риски второй волны коронавируса.

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Автор: Уляна Безпалько

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныВиктор ЛяшкоКоронавирус
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