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В Кабмине оценили риски второй волны коронавируса

Новости » Экономика     17.06.2020 - 00:13
В Кабмине оценили риски второй волны коронавируса
Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

Назван возможный прогноз экономики до 2024 года в случае второй волны

В правительстве назвали альтернативные сценарии развития экономики Украины с учетом последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме базового сценария рассматривают оптимистичный и кризисный.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

Оптимистический сценарий предполагает быстрое преодоление распространения коронавирусной инфекции. Кризисный - развертывание второй волны распространения коронавирусной инфекции или даже глобального финансово-экономического кризиса.

Так, альтернативный кризисный сценарий развития базируется на предположениях относительно развертывания второй волны пандемии в 2021 году, и, как следствие, вхождение мировой экономики в затяжную рецессию.

По этому сценарию прогнозируется падение ВВП в 2021 году на уровне 5-7 процентов с последующим умеренным ростом в среднем за период 2022-2024 годы на уровне 2,5 процента ежегодно (по базовому сценарию на 4,6 процента соответственно).

Ожидается, что менее 50 процентов мигрантов вернутся на работу за пределами Украины. Рынок труда (безработица) будет расти. Прогнозируются низкие объемы инвестиций и потребления, что не позволит выйти на допандемический уровень, а также замедление темпов наращивания объемов экспорта. Дефицит бюджета будет расти.

По оптимистическому сценарию прогнозируется ускоренный рост экономики уже начиная с 2021 года, что позволит в конце 2024 года превысить уровень развития 2019 года на 17,4 процента (по базовому сценарию – на 12,7 процента). В среднем за период 2021-2024 годы рост ВВП прогнозируется на уровне 5,4 процента в год с ускорением роста до 6,5 процента в 2024 году (по базовому сценарию в среднем на 4,3 процента с учетом роста ВВП на 4,5 процента в 2024 году).

Также прогнозируют, что более 90 процентов мигрантов вернутся на работу за пределами Украины. Рынок труда (безработица) будет снижаться и выйдет на допандемический уровень. Ожидается быстрое наращивание объемов инвестиций, потребления и экспорта. Дефицит бюджета будет снижаться и выйдет на допандемический уровень.

В то же время в правительстве назвали вероятность развертывания альтернативных сценариев. Так, вероятность исполнения оптимистичного сценария считают умеренной (около 30%), тогда как кризисный называют маловероятным.

В Кабмине оценили риски второй волны коронавирусаРанее премьер Денис Шмигаль заявил, что рост экономики Украины ожидается во второй половине 2020 года.

По прогнозу МВФ, экономика Украины за пандемии коронавирус выйдет на докризисный уровень не раньше 2023 - 2024 года, а рост украинского ВВП в ближайшие годы будет составлять около 4%.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Коронавирусэкономика Украины
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