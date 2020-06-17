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В МОЗ на днях представлять прогнози щодо другої хвилі епідемії коронавірусу

Новини » Коронавірус     17.06.2020 - 21:56
В МОЗ на днях представлять прогнози щодо другої хвилі епідемії коронавірусу
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Також будуть представлені різні сценарії розвитку пандемії

Міністерство охорони здоров'я планує на днях представити детальний прогноз щодо другої хвилі епідемії коронавірусу. Під час брифінгу також будуть показані різні сценарії розвитку пандемії.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Завтра або післязавтра ми організуємо брифінг, на якому розкажемо про коефіцієнт сезонності коронавірусу на території України й чи очікуємо ми другу хвилю, чи не очікуємо, і - коли. Ми покажемо різні сценарії, які дозволять нам прогнозувати більш реалістично", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, сьогодні уряд продовжив карантин в Україні до кінця липня.

Крім того, Кабмін оцінив ризики другої хвилі коронавірусу.

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Автор: Уляна Безпалько

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВиктор ЛяшкоКоронавірус
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