У МОЗ заявили про розблокування системи закупівель
Фото: Світлана Шаталова (facebook.com/moz.ukr)
У міністерстві відзначили, що в кінці березня система закупівель була паралізована
У Міністерстві охорони здоров'я заявили про розблокування системи закупівель. Станом на кінець березня 2020 року система закупівель була майже паралізована.
Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає прес-служба МОЗ.
За її словами, з квітня по травень були розроблені та узгоджені сім важливих нормативно-правових актів:
- Затверджені переліки лікарських засобів і медичних виробів, які будуть закуплені за кошти 2020 року.
- Внесені зміни в технічні регламенти щодо медичних виробів, що спрощують процедури для більш 600 стентів, ендопротезів та інших медичних виробів.
- На погодження до ЦОВВ розроблений Міністерством проект постанови, який розблокує закупівлі за кошти 2017 року і дозволить завершити практично втрачений проект трансплантології та створення в Україні першого центру, де можна буде визначати сумісність донорів для здійснення пересадок.
- На погодження до ЦОВВ розроблений Міністерством охорони здоров'я проект постанови про щорічну відборі спеціалізованих організацій.
- Проходить процедуру юстування затверджено наказ МОЗ про продовження строку дії свідоцтв про реєстрацію лікарських засобів.
- Міністерство фінансів України передано паспорти бюджетних програм.
- Розроблений і чекає затвердження паспортів бюджетних наказ Моз про порядок вибору спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлю лікарських засобів та медичних виробів.
Раніше РБК-Україна писало, що у Верховній раді планували розглянути питання узгодження виділення Міністерству охорони здоров'я коштів державного бюджету з фонду боротьби з коронавірусом для закупівлі апаратів штучної вентиляції легенів.
Також повідомлялося, що Моз протягом декількох днів повинен представити чіткий план перерахунку фінансування другого етапу медичної реформи.
Автор: Игорь Литвиненко