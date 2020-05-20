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У МОЗ заявили про розблокування системи закупівель

Новини » Суспільство     20.05.2020 - 17:42
У МОЗ заявили про розблокування системи закупівель
Фото: Світлана Шаталова (facebook.com/moz.ukr)

У міністерстві відзначили, що в кінці березня система закупівель була паралізована

У Міністерстві охорони здоров'я заявили про розблокування системи закупівель. Станом на кінець березня 2020 року система закупівель була майже паралізована.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає прес-служба МОЗ.

За її словами, з квітня по травень були розроблені та узгоджені сім важливих нормативно-правових актів:

  • Затверджені переліки лікарських засобів і медичних виробів, які будуть закуплені за кошти 2020 року.
  • Внесені зміни в технічні регламенти щодо медичних виробів, що спрощують процедури для більш 600 стентів, ендопротезів та інших медичних виробів.
  • На погодження до ЦОВВ розроблений Міністерством проект постанови, який розблокує закупівлі за кошти 2017 року і дозволить завершити практично втрачений проект трансплантології та створення в Україні першого центру, де можна буде визначати сумісність донорів для здійснення пересадок.
  • На погодження до ЦОВВ розроблений Міністерством охорони здоров'я проект постанови про щорічну відборі спеціалізованих організацій.
  • Проходить процедуру юстування затверджено наказ МОЗ про продовження строку дії свідоцтв про реєстрацію лікарських засобів.
  • Міністерство фінансів України передано паспорти бюджетних програм.
  • Розроблений і чекає затвердження паспортів бюджетних наказ Моз про порядок вибору спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлю лікарських засобів та медичних виробів.

Раніше РБК-Україна писало, що у Верховній раді планували розглянути питання узгодження виділення Міністерству охорони здоров'я коштів державного бюджету з фонду боротьби з коронавірусом для закупівлі апаратів штучної вентиляції легенів.

Також повідомлялося, що Моз протягом декількох днів повинен представити чіткий план перерахунку фінансування другого етапу медичної реформи.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я Українизакупки
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