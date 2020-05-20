Минздрав запустил бесплатные медицинские онлайн-консультации

Фото: врач оказывает консультацию (freepik.com)

Услуга будет доступна до 1 июня

В Украине появилась возможность получить бесплатную медицинскую онлайн-констультацию. Услуга была запущена Министерством здравоохранения Украины совместно с сервисом DOC.ua.

Об этом сообщается на официальной странице Минздрава в Facebook.

Отмечается, что услуга будет доступна с сегодняшнего дня и до 1 июня включительно. В этот период украинцы смогут получить бесплатные медицинские консультации от терапевта.

"Аудиоконсультации в онлайн-режиме ... дают возможность дистанционно получить профессиональный совет, что очень актуально и удобно не только во время постепенного выхода из карантина, но и в повседневной жизни. Пользование такой услугой снижает риск возникновения осложнений болезни, ведь профессиональную консультацию можно получить не выходя из дома", - пояснили в Минздраве.

Чтобы воспользоваться аудиоконсультацией, достаточно заполнить анкету по ссылке bit.ly/2LLJ52q и дождаться связи с врачом. Продолжительность одного сеанса - 10 мин. Услуга доступна каждый день с 08:00 до 21:00.

Кроме того, для лиц, которые хотят пройти предварительное тестирование на симптомы COVID-19, сервис предлагает услуги онлайн-проверки с помощью приложения на сайте или в Telegram и Viber.

Напомним, в марте этого года Минздрав совместно с Facebook запустили сервис мгновенного информирования о пандемии коронавируса в Украине. Предполагалось, что украинцы будут получать сообщения от Facebook с актуальной и достоверной информацией от Минздрава о ситуации с коронавирусом в стране.

Автор: Дмитрий Левицкий