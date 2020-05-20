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МОЗ запустив безкоштовні медичні онлайн-консультації

Новини » Суспільство     20.05.2020 - 16:59
МОЗ запустив безкоштовні медичні онлайн-консультації
Фото: лікар надає консультацію (freepik.com)

Послуга буде доступною до 1 червня

В Україні з'явилася можливість отримати безкоштовну медичну онлайн-констультацію. Послуга була запущена Міністерством охорони здоров'я України спільно з сервісом DOC.ua.

Про це повідомляється на офіційній сторінці МОЗ у Facebook.

Зазначається, що послуга буде доступною від сьогодні та до 1 червня включно. У цей період українці зможуть отримати безкоштовні медичні консультації від терапевта.

"Аудіоконсультації в онлайн-режимі ... дають змогу дистанційно отримати фахову пораду, що дуже актуально та зручно не тільки під час поступового виходу з карантину, а й у повсякденному житті. Користування такою послугою знижує ризик виникнення ускладнень хвороби, адже професійну консультацію можна отримати не виходячи з дому", - пояснили в МОЗ.

Щоб скористатися аудіоконсультацією, достатньо заповнити анкету за посиланням bit.ly/2LLJ52q та дочекатися зв’язку з лікарем. Тривалість одного сеансу - 10 хв. Послуга доступна кожного дня з 08:00 до 21:00.

Крім того, для осіб, які хочуть пройти попереднє тестування на симптоми COVID-19, сервіс пропонує послуги онлайн-перевірки за допомогою додатка на сайті або у Telegram та Viber.

Нагадаємо, у березні цього року МОЗ спільно з Facebook запустили сервіс миттєвого інформування про пандемію коронавірусу в Україні. Передбачалося, що українці будуть отримувати сповіщення від Facebook з актуальною та достовірною інформацією від МОЗ про ситуацію з коронавірусом в країні.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я Україниуслугиврачиконсультации
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