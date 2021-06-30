Минздрав не занимается вопросом коррупционных проблем в системе оборота лекарств, - эксперт

Как известно, в 2018 году по инициативе союза был принят закон "О внесении изменений в статью 9 ЗУ "О лекарственных средствах", который обязал публиковать отчеты об испытаниях лекарств на сайте Минздрава. Однако, по его словам, подзаконные акты были выписаны так, чтобы закон не выполнялся, в частности, свободный доступ предоставляется только к результатам исследований лекарств, зарегистрированных после октября 2018 года.

"Даже в таком виде закон не выполняется в течение 3 лет. Но и без ознакомления с выводами исследований можно легко доказать, что утверждения Минздрава об эффективности и безопасности всех лекарств, зарегистрированных в Украине, не соответствуют действительности", - отметил Онищенко.

Сейчас, по его словам, союз предложил главе Минздрава Виктору Ляшко обсудить работу службы по контролю качества и регистрации лекарственных средств, которая представляет собой хорошо налаженную коррупционную систему.

Он отметил, что лоббистом нормы, которая лишила необходимости публиковать результаты исследований лекарств, зарегистрированных до октября 2018 года, была Ассоциация производителей лекарств Украины, в состав которой входят компании, которые производят иммунотропные препараты.

Председатель Союза потребителей отметил, что если взять гомеопатические препараты, то в развитых странах есть документы, регламентирующие их выпуск без указания лечебных свойств. Однако в инструкции к ним содержат показания для лечения даже бактериальных и вирусных инфекций.

"Это дает возможность лгать в рекламе, врачам назначать, а провизорам и фармацевтам рекомендовать гомеопатию потребителям", - отметил Онищенко.

Говоря о иммуномодуляторах. Онищенко отметил, что те, которые являются индукторами интерферона, по мнению ученых, должны отпускаться по рецепту и применяться под наблюдением врача, однако в Украине они практически все продаются без рецепта и свободно рекламируются при украинской проблеме тотального самолечения.

"К безрецептурным индукторам интерферона принадлежит также тиролон, что имеет эмбриотоксическое действие и противопоказан при беременности. За границей препараты тилорона противопоказаны детям до 18 лет. Однако "Амиксин ИС"(Интерхим) в Украине показан для лечения гриппа и ОРВИ без ограничений у взрослых и детей с 7 лет. Безрецептурные индукторы интерферона на основе энисамиума йодида - "Амизон", "Амизончик", "Амизон МАКС" ("Фармак", Украина) - в странах с развитой медициной и регуляторной системой их вообще не считают лекарством. В авторитетных научных изданиях отсутствуют публикации, доказывающих эффективность и безопасность молекулы. В утвержденном МОЗ Украины протоколе медицинской помощи "Грипп" указано: "На сегодняшний день существует немного лекарственных средств с доказанной противовирусной эффективностью в отношении вирусов гриппа. Это Занамивир и Озельтамивир". Однако по данным аналитической системы PharmXplorer, только в течение 2020 украинцам продано 9,3 млн. упаковок приведенных здесь индукторов интерфер оную на сумму 1,4 млрд грн ", - добавил он.

Онищенко заявил, что ученые отмечают отсутствие эффективности гомеопатии и выступают против свободного обращения иммуномодуляторов, которые вместо лечения могут нанести непоправимый вред здоровью, а Академия медицинских наук Украины официальным письмом подтвердила, что выступает против безрецептурной продажи и рекламы противовирусных и иммунотропных препаратов.

"Не удивляет, что Минздрав пытается изменить уголовную ответственность за нарушение порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств на административную. Проекты изменений в кодексы уже направлены на согласование министерствам и ведомствам. В случае их принятия контрольно-разрешительная система может окончательно потерять тормоз", - отметил Онищенко.

По его словам, Минздраву необходимо привести подзаконные акты в соответствие с действующим Законом Украины "О лекарственных средствах", в частности подготовить отдельный приказ Минздрава об утверждении форм отчетов о доклинических исследованиях и отчетов о клинических испытаниях лекарственных средств, изменить порядок проведения экспертизы регистрационных материалов на лекарственные средства, обеспечить свободный доступ ко всем результатам доклинического изучения и клинических испытаний лекарственных средств.

"Одно дело - отпускать без рецепта таблетки со следами растертого розмарина, кардинально другое - потакать вмешательству в иммунную систему взрослых и детей иммунотоксичными ксенобиотиками химического синтеза без профессионального назначения и контроля", - подчеркнул Онищенко.