МОЗ не займається питанням корупційних проблем у системі обігу ліків, - експерт

Як відомо, у 2018 році за ініціативою союзу був ухвалений закон "Про внесення змін до статті 9 ЗУ "Про лікарські засоби", який зобов’язав публікувати звіти про випробування ліків на вебсайті МОЗ. Однак, за його словами, підзаконні акти були виписані так, аби закон не виконувався, зокрема, вільний доступ надається лише до результатів досліджень ліків, зареєстрованих після жовтня 2018 року.

"Навіть у такому вигляді закон не виконується протягом 3 років. Але й без ознайомлення з висновками досліджень можна легко довести, що твердження МОЗ про ефективність та безпечність усіх ліків, зареєстрованих в Україні, не відповідають дійсності", - зазначив Онищенко.

Зараз, за його словами, союз запропонував голові МОЗ Віктору Ляшку обговорити роботу служби з контролю якості та реєстрації лікарських засобів, що являє собою добре налагоджену корупційну систему.

Він наголосив, що лобістом норми, яка позбавила необхідності публікувати результати досліджень ліків, зареєстрованих до жовтня 2018 року, була Асоціація виробників ліків України, до складу якої входять компанії, які виробляють імунотропні препарати.

Голова Союзу споживачів наголосив, що якщо узяти гомеопатичні препарати, то у розвинутих країнах є документи, що регламентують їх випуск без зазначення лікувальних властивостей. Однак в інструкції до них містять показання для лікування навіть бактеріальних та вірусних інфекцій.

"Це дає можливість брехати у рекламі, лікарям призначати, а провізорам і фармацевтам рекомендувати гомеопатію споживачам", - зазначив Онищенко.

Говорячи про імуномодулятори Онищенко зазначив, що ті, які є індукторами інтерферону, на думку вчених, повинні відпускатися за рецептом і застосовуватися під наглядом лікаря, однак в Україні вони практично всі продаються без рецепту і вільно рекламуються при українській проблемі тотального самолікування.

"До безрецептурних індукторів інтерферону належить також тилорон, що має ембріотоксичну дію і протипоказаний при вагітності. Закордоном препарати тилорону протипоказані дітям до 18 років. Однак "Аміксин ІС»" (Інтерхім) в Україні показаний для лікування грипу та ГРВІ без обмежень у дорослих та дітей з 7 років. Безрецептурні індуктори інтерферону на основі енісаміуму йодиду – "Амізон", "Амізончик", "Амізон МАКС" ("Фармак", Україна) - у країнах з розвиненою медициною і регуляторною системою їх взагалі не вважають ліками. В авторитетних наукових виданнях відсутні публікації, які доводять ефективність та безпечність молекули. У затвердженому МОЗ України протоколі медичної допомоги "Грип" вказано: "Сьогодні існує небагато лікарських засобів із доведеною противірусною ефективністю стосовно вірусів грипу. Це Занамівір та Озельтамивір". Однак за даними аналітичної системи PharmXplorer, лише протягом 2020 року українцям продано 9,3 млн упаковок наведених тут індукторів інтерферону на суму 1,4 млрд грн", - додав він

Онищенко наголосив, що вчені зазначають про відсутність ефективності гомеопатії та виступають проти вільного обігу імуномодуляторів, які замість лікування можуть заподіювати шкоду здоров'ю, а Академія медичних наук України офіційним листом підтвердила, що виступає проти безрецептурного продажу та реклами противірусних і імунотропних препаратів.

"Не дивує, що МОЗ намагається змінити кримінальну відповідальність за порушення порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів на адміністративну. Проекти змін до кодексів вже направлені на погодження міністерствам і відомствам. У разі їхнього прийняття контрольно-дозвільна система може остаточно втратити гальма", - наголосив Онищенко.

За його словами, МОЗ необхідно привести підзаконні акти у відповідність до чинного закону "Про лікарські засоби", зокрема підготувати окремий наказ МОЗ про затвердження форм звітів про доклінічні дослідження та звітів про клінічні випробування лікарських засобів, змінити порядок проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, забезпечити вільний доступ до всіх результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів.

"Одна справа - відпускати без рецепта таблетки зі слідами розтертого розмарину, кардинально інша - потурати втручанню в імунну систему дорослих і дітей імунотоксичними ксенобіотиками хімічного синтезу без фахового призначення і контролю", - підкреслив Онищенко.