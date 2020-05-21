МОЗ закупить кілька сотень апаратів ШВЛ на кошти Європейського інвестбанку

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Планується закупівля апаратів ШВЛ експертного класу

Міністерство охорони здоров'я найближчим часом закупить кілька сотень апаратів штучної вентиляції легенів експертного класу. Закупівлі будуть здійснюватися на кошти, виділені Європейським інвестиційним банком.

Про це під час робочої поїздки в Чернівецьку область заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.

"Вже найближчим часом на кошти Європейського інвестиційного банку буде закуплено кілька сотень апаратів штучної вентиляції легенів експертного класу і мобільні рентген-установки", - сказав Степанов.

Також міністр зазначив, що спільно з прем'єр-міністром і президентом обговорюється можливість підвищення заробітної плати медпрацівникам в середньому на 50% до кінця року.

Нагадаємо, в кінці березня Україна звернулася до ЄІБ за кредитом для боротьби з коронавірусом. Сума кредиту може скласти 40 млн євро.

Також повідомлялося, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) створить Європейський гарантійний фонд у розмірі 25 млрд євро для боротьби з наслідками пандемії коронавіруса. Створений фонд дозволить збільшити підтримку європейських компаній у всіх країнах ЄС.

Автор: Игорь Литвиненко