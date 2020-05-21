ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МОЗ закупить кілька сотень апаратів ШВЛ на кошти Європейського інвестбанку

Новини » Медицина     21.05.2020 - 16:27
МОЗ закупить кілька сотень апаратів ШВЛ на кошти Європейського інвестбанку
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Планується закупівля апаратів ШВЛ експертного класу

Міністерство охорони здоров'я найближчим часом закупить кілька сотень апаратів штучної вентиляції легенів експертного класу. Закупівлі будуть здійснюватися на кошти, виділені Європейським інвестиційним банком.

Про це під час робочої поїздки в Чернівецьку область заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.

"Вже найближчим часом на кошти Європейського інвестиційного банку буде закуплено кілька сотень апаратів штучної вентиляції легенів експертного класу і мобільні рентген-установки", - сказав Степанов.

Також міністр зазначив, що спільно з прем'єр-міністром і президентом обговорюється можливість підвищення заробітної плати медпрацівникам в середньому на 50% до кінця року.

Нагадаємо, в кінці березня Україна звернулася до ЄІБ за кредитом для боротьби з коронавірусом. Сума кредиту може скласти 40 млн євро.

Також повідомлялося, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) створить Європейський гарантійний фонд у розмірі 25 млрд євро для боротьби з наслідками пандемії коронавіруса. Створений фонд дозволить збільшити підтримку європейських компаній у всіх країнах ЄС.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Європейський Інвестиційний БанкМінстерство охорони здоров'я Українизакупки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся