Минздрав "зачищает" оппозицию под выборы, - Дубиль

Фото: Валерий Дубиль (ba.org.ua)

В "Батькивщине" обвинили Минздрав в "нападениях" на оппозицию

Команда Министерства здравоохранения превратила государственный орган в "PR-агентство по зачистке оппонентов". Об этом сегодня во время визита в Черниговскую область заявил народный депутат фракции "Батькивщина", член парламентского бюджетного комитета Валерий Дубиль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Нападения на оппозицию начались после того, как мы побудили Минздрав спасти тяжелобольных украинцев. Тогда на заседании рабочей группы мы отыскали более 900 млн грн неиспользованных Минздравом средств. И это только по одной программе – финансирование первичной помощи через Национальную службу здоровья. Именно тогда мы доказали провальность реформы "первички" и некомпетентность Минздрава в использовании средств на нее. Мы уличили Минздрав в пустых обещаниях, и сейчас его команда все силы направила не на устранение недостатков, а на борьбу с оппонентами", – сообщил он.

Кроме того, отметил политик, также на одном из заседаний его рабочей группы при бюджетном комитете Счетная палата предложила вернуть государству средства просроченной задолженности международных организаций и передать их на лечение тяжелобольных.

В частности, речь идет о средствах, которые были авансом перечислены международным организациям в 2015 и 2016 годах. Сегодня государство не получило лекарства по этим закупкам. Все законные сроки на их поставку и на возврат средств государству закончились. Дебиторская задолженность составляет более 356 млн грн, этих средств хватило бы на лечение всех тяжелобольных пациентов, заметил Дубиль.

"Фактически Украина предоставляла беспроцентный кредит международным организациям. И в это же время правительство привлекает деньги, размещая облигации для покрытия дефицита бюджета под 7-8% годовых в долларах и 18% в гривне. Вероятно, Минздрав потерял один из источников "черной" прибыли и набросился на оппозицию, которая это выявила", – убежден депутат.

Он считает, что своими необоснованными упреками команда Минздрава пытается отвлечь внимание от своей настоящей задачи.

"И до сих пор мы не имеем ни одного конструктивного целостного документа, который бы показал, что мы получим в результате так называемой "медреформы", как ее провести, где взять деньги, как решить существующие проблемы", – сказал Дубиль.

Политик напомнил, что его команда проиллюстрировала, как Минздрав строит "сетку" под выборы из медработников через Нацслужбу здоровья.

"Реформа" меняет лишь то, что теперь деньги будут идти через ЦОИВ, а не общины. И только он будет определять, кому и за какие услуги платить. Терапевты просто изменили название на "семейных" врачей, их забрасывают деньгами за счет других уровней. И они так же остаются наемными работниками, заработную плату им определяет не количество обслуживаемых им пациентов, а решение руководства медучреждения", - резюмировал политик.