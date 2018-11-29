МОЗ "зачищає" опозицію під вибори, - Дубіль

Фото: Валерій Дубіль (ba.org.ua)

У "Батьківщині" звинуватили МОЗ у "нападах" на опозицію

Команда Міністерства охорони здоров'я перетворила державний орган на "PR-агентство з зачищення опонентів". Про це сьогодні під час візиту у Чернігівську область заявив народний депутат фракції "Батьківщина", член парламентського бюджетного комітету Валерій Дубіль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Напади на опозицію розпочались після того, як ми спонукали МОЗ врятувати важкохворих українців. Тоді на засіданні робочої групи ми відшукали понад 900 млн грн невикористаних МОЗом коштів. І це лише за однією програмою – фінансування первинної допомоги через Національну службу здоров’я. Саме тоді ми доказали провальність реформи "первинки" і некомпетентність МОЗу у використанні коштів на неї. Ми викрили МОЗ у порожніх обіцянках, і зараз його команда всі сили направила не на усунення недоліків, а на боротьбу з опонентами", – повідомив він.

Окрім того, зазначив політик, також на одному із засідань його робочої групи при бюджетному комітеті Рахункова палата запропонувала повернути державі кошти простроченої заборгованості міжнародних організацій та передати їх на лікування важкохворих.

Зокрема, йдеться про кошти, які були авансом перераховані міжнародним організаціям у 2015 та 2016 роках. До сьогодні держава не отримала ліки за цими закупівлями. Всі законні строки на їхню поставку і на повернення коштів державі закінчилися. Дебіторська заборгованість становить понад 356 млн грн, цих коштів вистачило б на лікування всіх важкохворих пацієнтів, зауважив Дубіль.

"Фактично Україна надавала безпроцентний кредит міжнародним організаціям. І у цей же час уряд залучає гроші, розміщуючи облігації для покриття дефіциту бюджету під 7-8% річних у доларі і 18% у гривні. Ймовірно, МОЗ втратив одне із джерел "чорного" прибутку і накинувся на опозицію, яка це викрила", – переконаний депутат.

Він вважає, що своїми необґрунтованими закидами команда МОЗу намагається відвернути увагу від свого справжнього завдання.

"Й досі ми не маємо жодного конструктивного цілісного документа, який би показав, що ми отримаємо у результаті так званої "медреформи", як її провести, де взяти гроші, як вирішити існуючі проблеми", – сказав Дубіль.

Політик нагадав, що його команда проілюструвала, як МОЗ будує "сітку" під вибори із медпрацівників через Нацслужбу здоров’я.

"Реформа" змінює лише те, що тепер гроші йтимуть через ЦОВВ, а не громади. І тільки він визначатиме, кому й за які послуги платити. Терапевти просто змінили назву на "сімейних" лікарів, їх закидають грошима за рахунок інших рівнів. Та вони так само залишаються найманими працівниками, заробітну плату їм визначає не кількість обслуговуваних ним пацієнтів, а рішення керівництва медзакладу", - резюмував політик.