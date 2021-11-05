Минздрав увеличил коечный фонд для COVID-больных

По его словам, на минувшей неделе коечный фонд был увеличен на 4755 коек в 41 больнице.

"Учитывая большие цифры количества случаев COVID-19, на протяжении последней календарной недели для лечения COVID-19 выделено еще 857 коек в пяти больницах", - сказал Ляшко.

Фонд уже составляет более 70 тысяч коек с кислородом. По словам Ляшко, 51 598 коек с кислородом (69%) в настоящее время заняты пациентами, однако реальная занятость коек с кислородом пациентами, нуждающимися в кислородной терапии, составляет 57%.

"Ситуация неравномерная: в 48-ми из 520 ковидных больниц (около 9%) койки заняты на 100%, а у 233 (около 45% ковидных больниц) койки с кислородом заняты более чем на 75%. Остальные 55% заведений остаются без критической нагрузки", - сказал он.