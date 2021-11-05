МОЗ збільшив ліжковий фонд для COVID-хворих

За його словами, на минулому тижні ліжковий фонд був збільшений на 4755 ліжок в 41 лікарні.

"Враховуючи великі цифри кількості випадків COVID-19, протягом останнього календарного тижня для лікування COVID-19 виділено ще 857 ліжок у п'яти лікарнях", - сказав Ляшко.

Фонд вже становить понад 70 тисяч ліжок з киснем. За словами Ляшка, 51 598 ліжок з киснем (69%) наразі зайняті пацієнтами, проте реальна зайнятість ліжок з киснем пацієнтами, які потребують кисневої терапії, становить 57%.

"Ситуація нерівномірна: у 48-ми з 520 ковидних лікарень (близько 9%) ліжка зайняті на 100%, а у 233 (близько 45% ковидних лікарень) ліжка з киснем зайняті більш ніж на 75%. Решта 55% закладів залишаються без критичного навантаження", - сказав він.