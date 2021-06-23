В Турции выявили более 130 случаев заражения штаммом "Дельта"

Об этом по итогам заседания Научного комитета при Минздраве Турции заявил глава ведомства Фахреттин Коджа .

По его словам, на сегодняшний день в Турции в 16 провинциях зарегистрировано 134 случая заражения штаммом коронавируса "Дельта". "Варианта "Дельта плюс" у нас на данный момент не обнаружено", - сказал министр.

Он уточнил, что пока ужесточать карантин в стране не планируется. "Наши вакцины значительно сокращают летальные исходы от инфекции. Привитые защищены от смерти и госпитализации, даже если они заразятся вирусом", - добавил Коджа.