В Турции выявили более 130 случаев заражения штаммом "Дельта"

Минздрав Турции зафиксировал 134 случая заражения штаммом коронавируса "Дельта" в 16 провинциях. Власти страны пока не планируют ужесточать карантин.
Об этом по итогам заседания Научного комитета при Минздраве Турции заявил глава ведомства Фахреттин Коджа.
По его словам, на сегодняшний день в Турции в 16 провинциях зарегистрировано 134 случая заражения штаммом коронавируса "Дельта". "Варианта "Дельта плюс" у нас на данный момент не обнаружено", - сказал министр.
Он уточнил, что пока ужесточать карантин в стране не планируется. "Наши вакцины значительно сокращают летальные исходы от инфекции. Привитые защищены от смерти и госпитализации, даже если они заразятся вирусом", - добавил Коджа.
Напомним, "Дельта" штамм коронавируса является более трансмиссивным, чем другие циркулирующие варианты вируса. К концу августа данный штамм будет составлять 90% всех новых случаев заболевания в Европейском союзе.
Подробнее об этом варианте читайте в материале РБК-Украина "Штамм "Дельта". Чем опасна мутация СОVID и как к нему готовится Украина".