У Туреччині виявили понад 130 випадків зараження штамом "Дельта"

МОЗ Туреччини зафіксувало 134 випадки зараження штамом коронавірусу "Дельта" у 16 провінціях. Влада країни поки не планує посилювати карантин.
Про це за підсумками засідання Наукового комітету при МОЗ Туреччини заявив глава відомства Фахреттин Коджа.
За його словами, на сьогодні в Туреччині в 16 провінціях зареєстровано 134 випадки зараження штамом коронавірусу "Дельта". "Варіанту" Дельта плюс" у нас на цю мить не виявлено", - сказав міністр.
Він уточнив, що поки посилювати карантин в країні не планується. "Наші вакцини значно скорочують летальні випадки від інфекції. Щеплені захищені від смерті і госпіталізації, навіть якщо вони заразяться вірусом", - додав Коджа.
Нагадавши, "Дельта" штам коронавірусу є більш трансмісивним, ніж інші циркулюючі варіанти вірусу. До кінця серпня даний штам становитиме 90% всіх нових випадків захворювання в Європейському Союзі.
Детальніше про цей варіант читайте в матеріалі РБК-Україна "Штам "Дельта". Чим небезпечна мутація СОVID і як до нього готується Україна".