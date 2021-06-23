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У Туреччині виявили понад 130 випадків зараження штамом "Дельта"

Автор: Дмитрий Кузнецов

МОЗ Туреччини зафіксувало 134 випадки зараження штамом коронавірусу "Дельта" у 16 провінціях. Влада країни поки не планує посилювати карантин.

Про це за підсумками засідання Наукового комітету при МОЗ Туреччини заявив глава відомства Фахреттин Коджа.

За його словами, на сьогодні в Туреччині в 16 провінціях зареєстровано 134 випадки зараження штамом коронавірусу "Дельта". "Варіанту" Дельта плюс" у нас на цю мить не виявлено", - сказав міністр.

Він уточнив, що поки посилювати карантин в країні не планується. "Наші вакцини значно скорочують летальні випадки від інфекції. Щеплені захищені від смерті і госпіталізації, навіть якщо вони заразяться вірусом", - додав Коджа.

Нагадавши, "Дельта" штам коронавірусу є більш трансмісивним, ніж інші циркулюючі варіанти вірусу. До кінця серпня даний штам становитиме 90% всіх нових випадків захворювання в Європейському Союзі.

Детальніше про цей варіант читайте в матеріалі РБК-Україна "Штам "Дельта". Чим небезпечна мутація СОVID і як до нього готується Україна".

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