У Туреччині виявили понад 130 випадків зараження штамом "Дельта"

Про це за підсумками засідання Наукового комітету при МОЗ Туреччини заявив глава відомства Фахреттин Коджа .

За його словами, на сьогодні в Туреччині в 16 провінціях зареєстровано 134 випадки зараження штамом коронавірусу "Дельта". "Варіанту" Дельта плюс" у нас на цю мить не виявлено", - сказав міністр.

Він уточнив, що поки посилювати карантин в країні не планується. "Наші вакцини значно скорочують летальні випадки від інфекції. Щеплені захищені від смерті і госпіталізації, навіть якщо вони заразяться вірусом", - додав Коджа.