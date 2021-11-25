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Минздрав Турции подал заявку на одобрение отечественной вакцины Turkovac

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Турция, Четверг 25 ноября 2021 12:16
Минздрав Турции подал заявку на одобрение отечественной вакцины Turkovac Фото: Минздрав Турции подал заявку на одобрение вакцины Turkovac (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 25 ноября Министерство здравоохранения Турции подало заявку на одобрение применения отечественной вакцины Turkovac. Сейчас завершается последняя фаза клинических испытаний препарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Наша вакцина была передана в агентство по лекарствам и медицинскому оборудованию Турции (TITCK). Мы надеемся, что вакцина будет широко применяться до конца этого года и принесет пользу как нашей стране, так и всему миру", - заявил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

Известно, что инактивированная вакцина Turkovac, совместно разработана Министерством здравоохранения Турции, Турецким институтом здравоохранения и Университетом Эрджиес.

В частности, уже было завершено проведение 1 и 2 фазы клинических испытаний в стране, а исследование 3-й фазы также близится к завершению.

Напомним, что Турция приступила к третьей фазе клинических испытаний своей вакцины от коронавируса еще в конце июня.

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