Минздрав Турции подал заявку на одобрение отечественной вакцины Turkovac

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Наша вакцина была передана в агентство по лекарствам и медицинскому оборудованию Турции (TITCK). Мы надеемся, что вакцина будет широко применяться до конца этого года и принесет пользу как нашей стране, так и всему миру", - заявил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

Известно, что инактивированная вакцина Turkovac, совместно разработана Министерством здравоохранения Турции, Турецким институтом здравоохранения и Университетом Эрджиес.

В частности, уже было завершено проведение 1 и 2 фазы клинических испытаний в стране, а исследование 3-й фазы также близится к завершению.