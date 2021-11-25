МОЗ Туреччини подав заявку на схвалення вітчизняної вакцини Turkovac

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Наша вакцина була передана до Агентства з ліків та медичного обладнання Туреччини (TITCK). Ми сподіваємося, що вакцина буде широко застосовуватися до кінця цього року та принесе користь як нашій країні, так і всьому світу", - заявив глава МОЗ Туреччини Фахреттін Коджа.

Відомо, що інактивована вакцина Turkovac, спільно розроблена Міністерством охорони здоров'я Туреччини, Турецьким інститутом охорони здоров'я та Університетом Ерджієс.

Зокрема, вже було завершено випробування 1 та 2 фази клінічних випробувань у країні, а дослідження 3-ї фази також наближається до завершення.