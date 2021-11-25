МОЗ Туреччини подав заявку на схвалення вітчизняної вакцини Turkovac
Сьогодні, 25 листопада Міністерство охорони здоров'я Туреччини подало заявку на схвалення застосування вітчизняної вакцини Turkovac. Наразі завершується остання фаза клінічних випробувань препарату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Наша вакцина була передана до Агентства з ліків та медичного обладнання Туреччини (TITCK). Ми сподіваємося, що вакцина буде широко застосовуватися до кінця цього року та принесе користь як нашій країні, так і всьому світу", - заявив глава МОЗ Туреччини Фахреттін Коджа.
Відомо, що інактивована вакцина Turkovac, спільно розроблена Міністерством охорони здоров'я Туреччини, Турецьким інститутом охорони здоров'я та Університетом Ерджієс.
Зокрема, вже було завершено випробування 1 та 2 фази клінічних випробувань у країні, а дослідження 3-ї фази також наближається до завершення.
Нагадаємо, що Туреччина приступила до третьої фази клінічних випробувань своєї вакцини від коронавірусу ще в кінці червня.