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МОЗ Туреччини подав заявку на схвалення вітчизняної вакцини Turkovac

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Туреччина, Четвер 25 листопада 2021 12:16
МОЗ Туреччини подав заявку на схвалення вітчизняної вакцини Turkovac Фото: МОЗ Туреччини подав заявку на схвалення вітчизняної вакцини Turkovac (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 25 листопада Міністерство охорони здоров'я Туреччини подало заявку на схвалення застосування вітчизняної вакцини Turkovac. Наразі завершується остання фаза клінічних випробувань препарату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Наша вакцина була передана до Агентства з ліків та медичного обладнання Туреччини (TITCK). Ми сподіваємося, що вакцина буде широко застосовуватися до кінця цього року та принесе користь як нашій країні, так і всьому світу", - заявив глава МОЗ Туреччини Фахреттін Коджа.

Відомо, що інактивована вакцина Turkovac, спільно розроблена Міністерством охорони здоров'я Туреччини, Турецьким інститутом охорони здоров'я та Університетом Ерджієс.

Зокрема, вже було завершено випробування 1 та 2 фази клінічних випробувань у країні, а дослідження 3-ї фази також наближається до завершення.

Нагадаємо, що Туреччина приступила до третьої фази клінічних випробувань своєї вакцини від коронавірусу ще в кінці червня.

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