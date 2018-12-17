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Минздрав требует объяснений от Института сердца после конфликта с С14

Новости » Общество    17.12.2018 - 21:13
Минздрав требует объяснений от Института сердца после конфликта с С14
Иллюстративное фото (twitter.com/nab_ukr)

В Институт направили соответствующее письмо

Министерство здравоохранения (Минздрав) направило в Институт сердца письмо с требованием предоставить подробные разъяснения относительно мероприятий, которые происходили в учреждении 14 декабря с привлечением работников в рабочее время. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook.

Кроме того, в министерстве заявили, что не будут комментировать высказывания нынешнего генерального директора Института сердца Бориса Тодурова, отснятые активистами С14 и обнародованы в сети Евгением Карасем.

"Учитывая, что выборы нового генерального директора Института сердца состоятся завтра, 18 декабря, Минздрав Украины пока воздержится от каких-либо комментариев. Моральную оценку озвученному каждый может дать свою", - говорится в сообщении.

В то же Время, в Минздраве обещают направить в Институт сердца своего представителя, который проследит за проведением выборов.

"Минздрав Украины надеется, что выборы пройдут без инсинуаций и призывает все стороны придерживаться установленного законом порядка", - говорится в заявлении.

Минздрав требует объяснений от Института сердца после конфликта с С14Напомним, в Институте сердца в Киеве 14 декабря были задержаны четверо гражданских активистов организации С14. По словам координатора С14 Сергея Мазура, активисты пришли посмотреть как врач-кардиохирург Борис Тодуров проводит тренинги для медиков как противодействовать активистам.

Позже исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что 16-летнюю девушку, задействованную в ходе конфликта в институте сердца, отпустили.

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