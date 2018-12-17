МОЗ вимагає пояснень від Інституту серця після конфлікту з С14

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До Інституту направили відповідного листа

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) направило в Інститут серця лист з вимогою надати детальні роз‘яснення щодо заходів, які відбувались в установі 14 грудня із залученням працівників у робочий час. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МОЗ у Facebook.

Крім того, у міністерстві заявили, що не коментуватимуть висловлювання нинішнього генерального директора Інституту серця Бориса Тодурова, відзняті активістами С14 і оприлюднені в мережі Євгеном Карасем.

"З огляду на те, що вибори нового генерального директора Інституту серця відбудуться завтра, 18 грудня, МОЗ України наразі утримається від будь-яких коментарів. Моральну оцінку озвученому кожен може дати свою", - йдеться в повідомленні.

Водночас, у МОЗ обіцяють направити в Інститут серця свого представника, який простежить за проведенням виборів.

"МОЗ України сподівається, що вибори пройдуть без інсинуацій і закликає усі сторони дотримуватись встановленого законом порядку", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, в Інституті серця у Києві 14 грудня були затримані четверо громадських активістів організації С14. За словами координатора С14 Сергія Мазура, активісти прийшли подивитись як лікар-кардіохірург Борис Тодуров проводить тренінги для медиків як протидіяти активістам.

Пізніше виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун повідомила, що 16-річну дівчину, задіяну в ході конфлікту в інституті серця, відпустили.