ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав: нет таблетки, которая позволит вылечить коронавирус

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 13:36
Минздрав: нет таблетки, которая позволит вылечить коронавирус
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

В Минздраве отметили, что пока не существует специфического лечения

В Минздраве заявили, что нет таблетки, которая позволит вылечить коронавирус. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на внеочередном заседании Рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что на сегодняшний день нет специфического лечения, есть только симтоматическое.

"То есть нет таблетки, которая позволит вылечить больного от коронавирусной болезни. Поэтому не нужно реагировать на распространение той информации, что есть в сети Интернет о том, что продают какие-то уникальные таблетки, которые лечат коронавирусную болезнь. Это мошенничество", - заявил он.

Он добавил, что на это мошенничество украинская власть будет реагировать жестко, разработают определенные механизмы.

Напомним, Верховная рада для предотвращения вспышки коронавируса в Украине приняла новый закон. Нарушение правил и норм, установленных для предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых отравлений, наказывается: штрафом от 17 тыс. до 51 тыс. гривен; арестом на срок до шести месяцев; ограничением свободы на срок до трех лет; лишением свободы на срок до трех лет.

Застрявшие на Шри-Ланке украинцы смогут вернуться тремя рейсами Количество случаев коронавируса в мире превысило 180 тысяч
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь