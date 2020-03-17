Минздрав: нет таблетки, которая позволит вылечить коронавирус

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

В Минздраве отметили, что пока не существует специфического лечения

В Минздраве заявили, что нет таблетки, которая позволит вылечить коронавирус. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на внеочередном заседании Рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что на сегодняшний день нет специфического лечения, есть только симтоматическое.

"То есть нет таблетки, которая позволит вылечить больного от коронавирусной болезни. Поэтому не нужно реагировать на распространение той информации, что есть в сети Интернет о том, что продают какие-то уникальные таблетки, которые лечат коронавирусную болезнь. Это мошенничество", - заявил он.

Он добавил, что на это мошенничество украинская власть будет реагировать жестко, разработают определенные механизмы.

Напомним, Верховная рада для предотвращения вспышки коронавируса в Украине приняла новый закон. Нарушение правил и норм, установленных для предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых отравлений, наказывается: штрафом от 17 тыс. до 51 тыс. гривен; арестом на срок до шести месяцев; ограничением свободы на срок до трех лет; лишением свободы на срок до трех лет.