ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні другий день фіксують більше півтисячі нових випадків COVІD-19

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 09:18
В Україні другий день фіксують більше півтисячі нових випадків COVІD-19
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні кількість заражених перевищила 14 тисяч

В МОЗ Україні повідомили про кількість заражених інфекцією COVID-19 станом на 8 травня, за добу заразились 504 людини. Про це заявив на брифінгу голова міністерства Максим Степанов, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Степанов повідомив, що серед заражених 44 дитини та 98 медика.

"За минулу добу захворіло 504 особи, з них 44 дитини та 98 медпрацівників. Госпіталізовано 237 осіб. За останню добу зафіксовано 21 летальний випадок . Більшість померлих мали супутні захворювання", - заявив Степанов.

Міністр додав, що загалом за весь час пандемії захворіли 14 тис. 195 осіб.

Нагадаємо, у Львівській області заразилися коронавірусом за добу 65 людей, збирають штаб швидкого реагування. Всього у Львові і області підтверджено 660 випадків інфікування.

Додамо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оновила стратегічний план по боротьбі з пандемією на 2020 рік. Згідно з оновленими оцінками SPRP, ВООЗ потрібно 1,7 млрд доларів США для відповіді на COVID-19 на всіх трьох рівнях організації. Всього у світі заразились 3,9 млн людей.

В чемпіонаті Італії повідомили про нові випадки зараження коронавірусом У Львівській області від коронавірусу померла ще одна людина
Новини України Коронавірус
News
On Top