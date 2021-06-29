ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Минздрав сообщил о 182 новых случаях коронавируса в Украине

Новина українською →
Киев, Вторник 29 июня 2021 08:16
Минздрав сообщил о 182 новых случаях коронавируса в Украине Фото: в Украине спад новых COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине выявили 182 новых случая коронавируса, а также 5 смертей за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве и Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки госпитализировали 322 человека, а умерли 5 пациентов. Выздоровели за вчера 582 человека.

За сутки протестовали методом ПЦР - 10 930 человек, методом ИФА - 1463 лица, экспресс-тестами - 4282 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 234 463 лица;
  • выздоровели - 2 164 374 лица;
  • летальных исходов - 52 300;
  • проведения ПЦР-тестов - 10 817 822.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины опубликовал постановление о мерах по противодействию штамму "Дельта".

Тем временем ВОЗ допускает новый локдаун из-за распространения другого штамма - "дельта плюс".

Читайте РБК-Украина в Google News
COVID-19
NEWS
Минздрав сообщил о 182 новых случаях коронавируса в Украине
Минздрав сообщил о 182 новых случаях коронавируса в Украине
DAILY
Австрийский эмигрант. Почему ввели санкции против Фирташа и что происходит с его бизнесом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Австрийский эмигрант. Почему ввели санкции против Фирташа и что происходит с его бизнесом