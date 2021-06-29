Минздрав сообщил о 182 новых случаях коронавируса в Украине
В Украине выявили 182 новых случая коронавируса, а также 5 смертей за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве и Запорожской области.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие сутки госпитализировали 322 человека, а умерли 5 пациентов. Выздоровели за вчера 582 человека.
За сутки протестовали методом ПЦР - 10 930 человек, методом ИФА - 1463 лица, экспресс-тестами - 4282 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 234 463 лица;
- выздоровели - 2 164 374 лица;
- летальных исходов - 52 300;
- проведения ПЦР-тестов - 10 817 822.
Напомним, ранее Кабинет министров Украины опубликовал постановление о мерах по противодействию штамму "Дельта".
Тем временем ВОЗ допускает новый локдаун из-за распространения другого штамма - "дельта плюс".