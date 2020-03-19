В случае ЧП больных с коронавирусом начнут размещать в частных клиниках, - Минздрав

В случае введения чрезвычайного положения из-за коронавируса в Украине пациентов начнут размещать и в частных клиниках. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, министерство разработало несколько сценариев реагирования на эпидемию.

"Третий сценарий предусматривает, что в случае введения чрезвычайного положения можно будет привлекать частные заведения", - заявил Ляшко.

Отметим, первый сценарий заключается в госпитализации около 20% больных при том, что около 70% переболеет легкими формами, а медицинская помощь будет оказываться в этих случаях амбулаторно при домашней самоизоляции.

По второму сценарию в случае достижения определенного количества заболевших коронавирусом, их начнут госпитализировать за пределы стационарных отделений или инфекционных больниц. Речь идет о перепрофилированных терапевтических заведениях, которые смогут принимать тяжелобольных для обеспечения интенсивной терапии.

Ранее также стало известно, что в Харькове изолированы свыше 20 человек с подозрением на коронавирус.