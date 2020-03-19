У разі НС хворих з коронавірусом почнуть розміщувати у приватних клініках, - МОЗ

У разі введення надзвичайного стану через коронавірус в Україні пацієнтів почнуть розміщувати і в приватних клініках. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, міністерство розробило кілька сценаріїв реагування на епідемію.

"Третій сценарій передбачає, що в разі введення надзвичайного стану можна буде залучати приватні заклади", - заявив Ляшко.

Відзначимо, перший сценарій полягає в госпіталізації близько 20% хворих при тому, що близько 70% перехворіє легкими формами, а медична допомога надаватиметься в цих випадках амбулаторно при домашній самоізоляції.

За другим сценарієм в разі досягнення певної кількості хворих на коронавірус, їх почнуть госпіталізувати за межі стаціонарних відділень або інфекційних лікарень. Йдеться про перепрофільовані терапевтичні заклади, які зможуть приймати тяжкохворих для забезпечення інтенсивної терапії.

Раніше також стало відомо, що в Харкові ізольовано понад 20 осіб з підозрою на коронавірус.

