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Минздрав рекомендует больницам отложить плановые операции из-за коронавируса

Новости » Общество     28.02.2020 - 13:06
Минздрав рекомендует больницам отложить плановые операции из-за коронавируса
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Больницам рекомендуют подготовиться ко вспышке коронавирусе

Департаментам здравоохранения областных государственных администраций (ОГА) рекомендуют отложить плановые операции, чтобы подготовиться ко вспышке коронавируса в Украине. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Минздрав рекомендует больницам готовиться ко вспышке коронавируса в Украине.

"Мы сейчас рекомендуем всем департаментам здравоохранения ОГА рассмотреть вопрос и потихоньку начинать отсрочивать проведение плановых операций для того, чтобы подготовить больницы и они не были заполнены в случае возникновения вспышки", - заявил Ляшко.

По его словам, подобные меры были приняты в Италии.

"Такие меры были приняты, например, в Италии. Они отказались от проведения плановых операций, чтобы люди меньше приходили в больницы и было меньше контакта с больными или потенциально больными людьми", - пояснил Ляшко.

Кроме того, в Украине начались учения для медработников.

"Также начались учения уже не в кабинетах, а в полях. Сегодня на базе Александровской больницы города Киева проводятся учения для бригад экстренной медицинской помощи из правил госпитализации потенциальных больных коронавирусом", - добавил главный санврач.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины представил главные правила, которых следует придерживаться для предотвращения заболевания коронавирусом. СНБО призывает обратиться на "горячую линию" всех граждан, имеющих симптомы заболевания коронавирусом, которые находились в Китае или контактировали с прибывшими гражданами из КНР.

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