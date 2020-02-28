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МОЗ рекомендує лікарням відкласти планові операції через коронавірус

Новини » Суспільство     28.02.2020 - 13:06
МОЗ рекомендує лікарням відкласти планові операції через коронавірус
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Лікарням рекомендують підготуватися до спалаху коронавірусу

Департаментам охорони здоров’я обласних державних адміністрацій (ОДА) рекомендують відтермінувати планові операції, щоб підготуватися до спалаху коронавірусу в Україні. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, МОЗ рекомендує лікарням готуватися до спалаху коронавірусу в Україні.

"Ми зараз рекомендуємо всім департаментам охорони здоров’я ОДА розглянути питання і потихеньку розпочинати відтермінувати проведення планових операцій для того, щоб підготувати лікарні й вони не були заповнені у разі виникнення спалаху", - заявив Ляшко.

За його словами, подібні заходи були вжиті в Італії.

"Такі заходи було зроблено, наприклад, в Італії. Вони відмовились від проведення планових операцій, щоб люди менше приходили до лікарень і було менше контакту з хворими або з потенційно хворими людьми", - пояснив Ляшко.

Крім того, в Україні почалися навчання для медпрацівників.

"Також розпочалися навчання вже не в кабінетах, а в полях. Сьогодні на базі Олександрівської лікарні міста Києва проводяться навчання для бригад екстреної медичної допомоги з правил госпіталізації потенційних хворих коронавірусом", - додав головний санлікар.

Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки та оборони України представила головні правила, яких слід дотримуватися для запобігання захворювання коронавірусом. РНБО закликає звернутися на "гарячу лінію" усіх громадян, що мають симптоми захворювання коронавірусом, які перебували в Китаї або контактували з прибулими громадянами з КНР.

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