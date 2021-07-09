Минздрав рекомендовал больным раком вакцинироваться от коронавируса: названа причина

Больные раком украинцы тяжело переносят коронавирусную инфекцию, поэтому им необходимо вакцинироваться от COVID-19 . Онкобольные могут выбрать любой препарат для прививки, зарегистрированный в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава .

В ведомстве отметили, что вместе с онкобольными прививку от коронавируса могут сделать их родные и люди, которые живут с ними или оказывают им помощь.

При этом в Минздраве отметили, что терапия, которую проходят больные раком, может оказать влияние на эффективность прививки. Национальная группа экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) разработала рекомендации по вакцинации онкобольных:

при трансплантации гемопоэтических стволовых клеток - через три месяца;

при интенсивной цитотокической химиотерапии - после обновления абсолютного количества нейтрофилов;

при хирургическом вмешательстве - за 48 часов до операции либо через 14 дней после.

В остальных случаях вакцинироваться можно в любое время. В НТГЭИ пришли к выводу, что больные раком могут выбрать любую вакцину от коронавируса, зарегистрированной в Украине.

Фото: Минздрав рекомендовал онкобольным сделать прививку от коронавируса (facebook.com/moz.ukr)