Минздрав рекомендовал больным раком вакцинироваться от коронавируса: названа причина
Больные раком украинцы тяжело переносят коронавирусную инфекцию, поэтому им необходимо вакцинироваться от COVID-19. Онкобольные могут выбрать любой препарат для прививки, зарегистрированный в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В ведомстве отметили, что вместе с онкобольными прививку от коронавируса могут сделать их родные и люди, которые живут с ними или оказывают им помощь.
При этом в Минздраве отметили, что терапия, которую проходят больные раком, может оказать влияние на эффективность прививки. Национальная группа экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) разработала рекомендации по вакцинации онкобольных:
- при трансплантации гемопоэтических стволовых клеток - через три месяца;
- при интенсивной цитотокической химиотерапии - после обновления абсолютного количества нейтрофилов;
- при хирургическом вмешательстве - за 48 часов до операции либо через 14 дней после.
В остальных случаях вакцинироваться можно в любое время. В НТГЭИ пришли к выводу, что больные раком могут выбрать любую вакцину от коронавируса, зарегистрированной в Украине.
Фото: Минздрав рекомендовал онкобольным сделать прививку от коронавируса (facebook.com/moz.ukr)
Напомним, по состоянию на утро 8 июля в Украине вакцинировано более 1 млн граждан.