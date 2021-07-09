МОЗ рекомендував хворим на рак вакцинуватися від коронавірусу: названа причина

Хворі на рак українці важко переносять коронавірусну інфекцію, тому їм необхідно вакцинуватися від COVID-19 . Онкохворі можуть вибрати будь-який препарат для щеплення, зареєстрований в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ .

У відомстві зазначили, що разом з онкохворими щеплення від коронавірусу можуть зробити їх рідні та люди, які живуть з ними або надають їм допомогу.

При цьому в МОЗ зазначили, що терапія, яку проходять хворі на рак, може вплинути на ефективність щеплення. Національна група експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) розробила рекомендації щодо вакцинації онкохворих:

при трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин - через три місяці;

при інтенсивній цитотокічній хіміотерапії - після оновлення абсолютної кількості нейтрофілів;

при хірургічному втручанні - за 48 годин до операції або через 14 днів після.

В інших випадках вакцинуватися можна в будь-який час. В НТГЕІ прийшли до висновку, що хворі на рак можуть вибрати будь-яку вакцину від коронавірусу, зареєстрованої в Україні.

Фото: МОЗ рекомендував онкохворим зробити щеплення від коронавірусу (facebook.com/moz.ukr)