Минздрав разъяснил статус сделанных заграницей прививок

Министерство здравоохранения разъяснило особенности прививок для украинских граждан, которые в результате войны оказались за пределами Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Минздрава Украины в Facebook.
Ведомство рекомендовало придерживаться календаря иммунизации страны пребывания для тех, кто планирует делать прививку. Эти и другие прививки, сделанные за границей во время войны, будут действительны в Украине.
"В большинстве стран данные о вакцинации вносят в Международный вакцинальный паспорт. По возвращении домой вы сможете передать этот документ врачу, с которым у вас или вашего ребенка заключена декларация, и внести данные в Электронную систему здравоохранения", – говорится в сообщении.
В Минздраве призвали не откладывать плановые прививки, несмотря на пребывание за пределами Украины. Кроме того, при отсутствии или потере данных о собственном вакцинальном статусе (или ребенка) советуют вакцинироваться.
К слову, Евросоюз потратит 17 млрд евро резервов для помощи украинским беженцам.
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