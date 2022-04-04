UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Минздрав разъяснил статус сделанных заграницей прививок

Фото: Вакцинация за пределами Украины будет действительна (koda.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Министерство здравоохранения разъяснило особенности прививок для украинских граждан, которые в результате войны оказались за пределами Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Минздрава Украины в Facebook.

Ведомство рекомендовало придерживаться календаря иммунизации страны пребывания для тех, кто планирует делать прививку. Эти и другие прививки, сделанные за границей во время войны, будут действительны в Украине.

"В большинстве стран данные о вакцинации вносят в Международный вакцинальный паспорт. По возвращении домой вы сможете передать этот документ врачу, с которым у вас или вашего ребенка заключена декларация, и внести данные в Электронную систему здравоохранения", – говорится в сообщении.

В Минздраве призвали не откладывать плановые прививки, несмотря на пребывание за пределами Украины. Кроме того, при отсутствии или потере данных о собственном вакцинальном статусе (или ребенка) советуют вакцинироваться.

К слову, Евросоюз потратит 17 млрд евро резервов для помощи украинским беженцам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныВакцинаБеженцыВойна России против Украины