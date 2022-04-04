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МОЗ роз'яснило статус зроблених закордоном щеплень

Фото: Щеплення за межами України будуть дійсними (koda.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Міністерство охорони здоров'я роз'яснило особливості щеплень для українських громадян, які внаслідок війни опинилися за межами України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис МОЗ України у Facebook.

Відомство рекомендувало дотримуватися календаря імунізації країни перебування для тих, хто планує робити рутинні щеплення. Ці та інші щеплення, зроблені за кордоном під час війни, будуть дійсними в Україні.

"У більшості країн дані про вакцинацію вносять в Міжнародний вакцинальний паспорт. Після повернення додому ви зможете передати цей документ лікарю, із яким у вас або вашої дитини укладена декларація, і внести дані до Електронної системи охорони здоров’я", – йдеться в повідомленні.

У МОЗ закликали не відкладати планових щеплень, попри перебування за межами України. Окрім того, при відсутності чи втрати даних про власний вакцинальний статус (або дитини) радять вакцинуватися.

До слова, Євросоюз витратить 17 млрд євро резервів для допомоги українським біженцям.

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