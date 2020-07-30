Минздрав разрешил учащимся не носить маски во время занятий

Во время передвижения между аудиториями школьники и студенты обязаны носить маски
Министерство здравоохранения разрешило школьникам и студентам во время занятий находится без масок. Однако при входе в школу и передвижению по коридорам и между аудиториями ношение масок обязательно.
Соответствующий документ обнародовала глава Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян в Facebook.
Руководители учебных заведений должны будут разработать такой маршрут передвижения учеников или студентов и график их обучения, чтобы задействовать все возможные входы в помещение и предотвращать скопление людей.
Перед началом занятий педагоги обязаны опросить учеников или студентов относительно их самочувствия для выявления возможных симптомов респираторного заболевания.
В случае выявления таких признаков и при отсутствии родителей ученик должен быть изолирован в специально отведенном помещении, его родители или законные представители должны быть проинформированы, они должны будут принять решение о направлении ученика в медучреждение.
В расписании должна быть предусмотрена возможность разного времени начала, окончания занятий и перерывов для разных классов и групп. Также учебный процесс должен быть организован так, чтобы минимизировать передвижения между аудиториями.
Во всех помещениях учреждения образования должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками.
Кроме того, в школу запрещен вход родителей и сопровождающих лиц, за исключением лиц, сопровождающих учеников с инвалидностью.
Напомним, в Минобразования рассказали, в каких регионах дети смогут пойти в школу 1 сентября.
Кроме того, школы заработают с 1 сентября в обычном режиме.