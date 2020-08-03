Минздрав о разделении регионов на карантинные зоны: человеческий фактор отсутствует

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о правилах действия адаптивного карантина в стране. По его словам, при внесении того или иного региона в определенных список отсутствует человеческий фактор.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отметим, Центральная комиссия по ТЭБ и ЧС поделила регионы по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19 - от "зеленой" до "красной".

"Мы показываем цифры, учитывая которые вводится зеленый, желтый или красный уровень. В Министерстве здравоохранения нет ни одного намека на политику. Все расчеты осуществляются в автоматическом режиме, человеческий фактор здесь отсутствует", - заявил Степанов.

Ограничения начали действовать на местах с 1 августа.

В Минздраве уточняют, что они будут пересматриваться еженедельно в зависимости от эпидемической ситуации.

Напомним, с 3 августа в Украине вступили в силу новые правила зонального карантина, согласно которым страну разделили на четыре зоны.

Несмотря на новые правила, Тернополь и Луцк отказались ужесточать карантин, несмотря на то, что они попали в "красную зону".

В Минздраве заявили, что местная власть может лишь усиливать карантин, но не ослаблять.