Минздрав рассказал о пошаговом алгоритме действий в случае подозрения на COVID-19

Министерство здравоохранения Украины рассказало о пошаговом алгоритме действий в случае, если у вас проявляются симптомы COVID-19. В Украине растет число новых случаев коронавирусной болезни.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.
Так, при проявлении симптомов следует сразу обратиться за помощью к врачу и в телефонном режиме описать свои симптомы. Далее врач осматривает пациента лично. После этого приезжает мобильная бригада для забора образцов. Потом образцы передают в лабораторию.
В результате, если у пациента подтверждается коронавирусная болезнь, он идет лечиться в условиях самоизоляции, либо будет госпитализирован.
В ведомстве подчеркивают, что при появлении симптомов COVID-19 у пациента семейный врач обязан действовать по утвержденному Минздравом алгоритмом и принять решение о дальнейшем лечении больного.
Напомним, ранее глава Минздрава рассказал, сколько коек в Украине предназначены для больных COVID-19.
Также РБК-Украина писало, что в Украине за последние сутки подтвердили 2836 случаев COVID-19, что является новым антирекордом.