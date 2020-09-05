Минздрав рассказал о пошаговом алгоритме действий в случае подозрения на COVID-19

Министерство здравоохранения Украины рассказало о пошаговом алгоритме действий в случае, если у вас проявляются симптомы COVID-19. В Украине растет число новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.

Так, при проявлении симптомов следует сразу обратиться за помощью к врачу и в телефонном режиме описать свои симптомы. Далее врач осматривает пациента лично. После этого приезжает мобильная бригада для забора образцов. Потом образцы передают в лабораторию.

В результате, если у пациента подтверждается коронавирусная болезнь, он идет лечиться в условиях самоизоляции, либо будет госпитализирован.

В ведомстве подчеркивают, что при появлении симптомов COVID-19 у пациента семейный врач обязан действовать по утвержденному Минздравом алгоритмом и принять решение о дальнейшем лечении больного.

Инфографика о том, как действовать, если у вас симптомы коронавируса (t.me/COVID19_Ukraine)

Напомним, ранее глава Минздрава рассказал, сколько коек в Украине предназначены для больных COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в Украине за последние сутки подтвердили 2836 случаев COVID-19, что является новым антирекордом.