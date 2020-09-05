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Минздрав рассказал о пошаговом алгоритме действий в случае подозрения на COVID-19

Украина, Суббота 05 сентября 2020 14:57
Минздрав рассказал о пошаговом алгоритме действий в случае подозрения на COVID-19
Фото: болеющий человек (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Министерство здравоохранения Украины рассказало о пошаговом алгоритме действий в случае, если у вас проявляются симптомы COVID-19. В Украине растет число новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.

Так, при проявлении симптомов следует сразу обратиться за помощью к врачу и в телефонном режиме описать свои симптомы. Далее врач осматривает пациента лично. После этого приезжает мобильная бригада для забора образцов. Потом образцы передают в лабораторию.

В результате, если у пациента подтверждается коронавирусная болезнь, он идет лечиться в условиях самоизоляции, либо будет госпитализирован.

В ведомстве подчеркивают, что при появлении симптомов COVID-19 у пациента семейный врач обязан действовать по утвержденному Минздравом алгоритмом и принять решение о дальнейшем лечении больного.

Минздрав рассказал о пошаговом алгоритме действий в случае подозрения на COVID-19Инфографика о том, как действовать, если у вас симптомы коронавируса (t.me/COVID19_Ukraine)

Напомним, ранее глава Минздрава рассказал, сколько коек в Украине предназначены для больных COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в Украине за последние сутки подтвердили 2836 случаев COVID-19, что является новым антирекордом.

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