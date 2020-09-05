МОЗ розповів про покроковий алгоритм дій у разі підозри на COVID-19

Фото: хвора людина (РБК-Україна)

Міністерство охорони здоров'я України розповіло про покроковий алгоритм дій у випадку, якщо у вас проявляються симптоми COVID-19. В Україні зростає кількість нових випадків коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ у Telegram.

Так, при прояві симптомів слід відразу звернутися за допомогою до лікаря і в телефонному режимі описати свої симптоми. Далі лікар оглядає пацієнта особисто. Після цього приїжджає мобільна бригада для забору зразків. Потім зразки передають в лабораторію.

У результаті, якщо у пацієнта підтверджується коронавірусна хвороба, він йде на лікування в умовах самоізоляції, або буде госпіталізований.

У відомстві підкреслюють, що при появі симптомів COVID-19 у пацієнта сімейний лікар зобов'язаний діяти за затвердженим МОЗ алгоритмом і прийняти рішення про подальше лікування хворого.

Інфографіка про те, як діяти, якщо у вас симптоми коронавірусу (t.me/COVID19_Ukraine)

Нагадаємо, раніше глава МОЗ розповів, скільки ліжок в Україні призначені для хворих COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що в Україні за останню добу підтвердили 2836 випадків COVID-19, що є новим антирекордом.