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Минздрав расширит список бесплатных услуг в рамках пересмотра медреформы

Новости » Общество     05.05.2020 - 13:55
Минздрав расширит список бесплатных услуг в рамках пересмотра медреформы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Государство берет на себя финансирование первичной помощи и еще нескольких услуг

В рамках пересмотра медицинской реформы Министерство здравоохранения расширит перечень бесплатных услуг в больницах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Минздрава.

Сообщается, что с 1 июня по Государственной программе медицинских гарантий будут дополнительно финансироваться пакеты медицинских услуг

"Это произойдет в рамках изменений в медицинской реформе, которые Минздрав проводит по поручению президента Владимира Зеленского. Главным закупщиком медуслуг в государстве останется Национальная служба здоровья Украины, но пакет услуг будет расширен", - говорится в сообщении.

Таким образом, государство берет на себя финансирование таких пакетов:

  • первичная медицинская помощь
  • четыре пакета для лечения COVID-19
  • экстренная медицинская помощь
  • острый инфаркт миокарда
  • острый мозговой инсульт в стационарных условиях

Минздрав расширит список бесплатных услуг в рамках пересмотра медреформы

Фото: инфографика Минздрава

Напомним, вчера в ходе видеообращения президент Украины Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения пересмотреть медицинскую реформу.

Сегодня стало известно, что в рамках пересмотра все больницы будут профинансированы в объемах не менее 2019 года; с июля зарплаты медикам будут повышены; пройдет детальная экспертиза всей медицинской инфраструктуры; будут внедряться новые стандарты оказания медицинской помощи.

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